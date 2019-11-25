روسيا ترمم آثار مدينة تدمُر السورية التاريخية من جديد

أعلن مدير متحف "إرميتاج" الروسي، ميخائيل بيتروفسكي، أنه وقع في دمشق مذكرة تفاهم مع هيئة المتاحف والآثار السورية، لترميم بعض المنشآت التاريخية والقطع الأثرية في مدينة تدمُر السورية.



وقال بيتروفسكي، اليوم الإثنين، إن "جزءًا من الاتفاقية قد تم تنفيذه بالفعل، حيث جرى وضع نظام ثلاثي الأبعاد فريد من نوعه وتسليمه رسميًا للجانب السوري".



وأضاف: "نحن دعونا مجموعة من المرممين السوريين إلى متحف (إرميتاج) لتبادل تجاربهم مع المرممين الروس بشأن كيفية ترميم الآثار"، مشيرًا إلى أنه سيتم نشر كتاب مشترك عن تدمُر.



يُذكر أن مذكرة التفاهم وقعها عن الجانب السوري مدير هيئة المتاحف والآثار السورية محمود حمود.



وقال حمود إن الاتفاق ينطوي على تعاون مع روسيا بشأن ترميم الآثار الثقافية فى تدمر، التى تضررت خلال الحرب.