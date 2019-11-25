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سياسي

زراعة البرلمان: لن نسمح بتقاعس الحكومة

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 03:37 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قال هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، أن اللجنة ستتابع مدى التزام الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة الصادرة خلال الفترة الماضية، بشأن عدد من الملفات والقضايا، ومنها التوصيات الخاصة بحل أزمة محصول البطاطس، وكذلك المتعلقة بأزمة مستلزمات الإنتاج والمبيدات، وأزمة انتشار الكلاب الضالة، المتعلقة بمشكلات الرى والعمالة المؤقتة بمشروعات الري والتشجير، بالإضافة إلى تعديل قانون الزراعة لتفعيل دور التعاونيات، وغيرها من التوصيات.

وأضاف الحصرى فى تصريح له، أن حال التزام الحكومة بتنفيذ تلك التوصيات، فستكون هناك خطوات نحو حل المشكلات التى يواجهها قطاع الزراعة والرى والفلاح المصرى الذى أصبح يعانى حاليًا ولا يجد من يحنو عليه.

وشدد رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان: لن نسمح بتقاعس المسئولين مجددًا، حيال تلك المشكلات، أو التراخي في التعامل معها، خاصة وحل تلك المشكلات بقطاع الزراعة من شأنها زيادة الإنتاج بالبلاد وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير العملة الصعبة من خلال زيادة التصدير للمنتجات الزراعية وتقليل الاستيراد للمحاصيل الاستراتيجية.

وتابع: أن اللجنة ستواصل خلال الفترة المقبلة، فتح باقي الملفات والقضايا، التي من بينها ملف مشروع المليون ونصف المليون فدان الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويواجه تأخرًا فى تنفيذ مرافقه، ليبدأ المستفيدون منه في خطوات الزراعة والإنتاج.

وأوضح أن الاهتمام بمشكلات الفلاح، في أولويات اللجنة، حيث تمثل الزراعة العمود الأساسى للاقتصاد في مصر، كما يمثل الفلاحون نحو ٥٠% من الشعب المصرى.

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