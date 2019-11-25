بريطانيا تجرد "أوبر" من ترخيصها

جردت السلطات المختصة في العاصمة البريطانية، اليوم الإثنين، شركة "أوبر" لخدمة سيارات الأجرة، من ترخيصها للعمل في لندن.



وجاء قرار هيئة النقل في لندن بتجريد أوبر من ترخيصها، بعد اكتشافها "سلسلة من الإخفاقات" المتعلقة بالسلامة والأمن، وفق ما ذكرت رويترز.



وقالت إن تعديلًا في أنظمة أوبر سمح لسائقين غير مصرح لهم بتحميل صورهم على حسابات سائقين آخرين، وهو ما يعني أن بإمكانهم اصطحاب ركاب بحسابات سائقين آخرين جرى طلبهم.



وأوضحت الهيئة المنظمة لعمل الشركة أن هذا حدث فيما لا يقل عن 14 ألف رحلة، وأضافت هيئة النقل "حددنا سلسلة من الإخفاقات التي ارتكبتها الشركة، من بينها عدة انتهاكات عرضت الركاب وسلامتهم للخطر".