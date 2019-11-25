الدفاع الجزائرية: ضبط عنصر دعم للجماعات الإرهابية شرقى البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية ضبط عنصر دعم للجماعات الإرهابية، بولاية سطيف شمال شرقي البلاد.



وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الإثنين، إنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات؛ أوقفت قوات الجيش أمس، بالتنسيق مع أجهزة الأمن الوطني (الشرطة) بسطيف عنصر دعم للجماعات الإرهابية".



وأضاف البيان أن قوات حرس الحدود بولاية تلمسان (شمال غرب) ضبطت 152 كيلو جرامًا من المخدرات، فيما تم توقيف 14 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من بشار (جنوب غرب) وعين أميناس (جنوب شرق).