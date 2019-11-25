الهيئات الاقتصادية فى لبنان تدعو إلى تنفيذ إضراب عام

أعلنت الهيئات الاقتصادية اللبنانية، اليوم الإثنين، أنها تدعو إلى تنفيذ إضراب عام أيام الخميس والجمعة والسبت المقبلين.



واندلعت اشتباكات بين متظاهرين لبنانيين من جهة، ومؤيدين لميليشيات حزب الله وحركة أمل من جهة أخرى، في العاصمة بيروت ليلة الأحد، واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح الإثنين.



وشهدت مناطق متفرقة من لبنان، تظاهرات حاشدة، وعدة فعاليات في ‏إطار دعوات للتظاهر في احتجاجات أطلق عليها اسم "مما طلتكم خطف لمستقبلنا"، أو ‏أحد التكليف وأحد النقابات، ودعا عدد من الصحفيين والإعلاميين إلى وقفة في وسط ‏بيروت ظهر اليوم، من أجل المطالبة بقانون إعلامي جديد، وإنشاء نقابة للمحررين ‏والصحفيين بعيدًا عن سلطة السياسيين، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام لبنانية.‏