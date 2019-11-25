النيابة تتلو أمر إحالة متهم للجنايات فى "مذبحة مركز كرداسة"

تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم في طرة، اليوم الإثنين، أولى جلسات إعادة محاكمة متهم باقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطًا وفرد شرطة، في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة، والمعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة كرداسة".



واستمعت المحكمة للنيابة العامة التي تلت أمر إحالة المتهم للمحاكمة.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، وعضوية كلا من المستشار عصام أبوالعل، والمستشار حسن السايس، وسكرتارية حمدى الشناوي.



وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم وآخرين عددًا من التهم، بينها القتل العمد، وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، والانضمام لجماعة أُسِّست على خلاف القانون، والتجمهر، والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة، وسرقة محتويات مركز الشرطة، وتهريب مساجين كانوا محتجزين فى القسم.