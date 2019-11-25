عزة العشماوي: نسعى لتعزيز منظومة حماية الطفل

أكدت الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، على أن الدولة تضع قضية حماية حقوق ورفاهية الطفل على صدر أولوياتها، والمجلس القومى للطفولة والأمومة يسعى بصفته الجهة العليا المسئولة عن الطفولة فى مصر لتعزيز إنفاذ حقوق الطفل من خلال صياغة الاستراتيجيات وخطط العمل، وكذلك أوراق السياسات التى ترشد صانعي القرار وتمكنهم من اتخاذ قرارات مبنية على الأدلة، مشيرة إلى أنه تم خلال العام الماضي إطلاق عدة أوراق سياسات خاصة بزواج الأطفال وختان الإناث وتمكين الفتيات من خلال مرصد حقوق الطفل، فضلا عن إطلاق المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي" بالتعاون مع كل الجهات الحكومية وغير الحكومية وشركاء التنمية.



وقالت عزة: "يسعدنى أن تصب جميعها فى أحد أولويات أجندة 2063، وهو القضاء على العنف والتمييز ضد المرأة والفتاة، وأن إعلان القاهرة الصادر فى يونيو 2019، وخلص عن المؤتمر الإفريقي رفيع المستوى للقضاء على زواج الأطفال وختان الإناث يعد من الخطوات المحورية فى التعاون بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الإفريقي".



جاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها اليوم، ببداية الدورة العادية الرابعة والثلاثون للجنة الخبراء الإفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته (ACERWC) المنعقدة بجمهورية مصر العربية في الفترة من 25 نوفمبر - 5 ديسمبر 2019، ونظمتها وزارة الخارجية بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والاتحاد الإفريقي ويونيسيف وشركاء التنمية.



وتنبثق لجنة الخبراء الإفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته من المواد من 32 إلى 46 من الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، الذي اعتمده رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية في 11 يوليو 1990، ودخل حيز التنفيذ في 29 نوفمبر 1999. لجنة الخبراء الإفريقية لحقوق الطفل ورفاهيته تتألف من 11 عضوًا خبيرًا، وتتمثل المهام الرئيسية للجنة في تعزيز وحماية الحقوق المنصوص عليها في الميثاق المذكور، ومراقبة تنفيذ وضمان حماية الحقوق المنصوص عليها في الميثاق.



وخلال الجلسة الافتتاحية أعربت الدكتورة عزة العشماوي، عن سعادتها باستضافة مصر اليوم اجتماعات الدورة 34 للجنة الإفريقية لخبراء حقوق ورفاهية الطفل بعد مرور ما يقرب من 12 عامًا من عقدها بالقاهرة فى عام 2007، وعن قيام المجلس القومى للطفولة والأمومة تحت رعاية وزارة الخارجية بتنظيم هذه الدورة بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي وشركاء التنمية، كما أعربت عن بالغ فخرها بعضويتها في هذه اللجنة الهامة للمرة الثانية على التوالي، وذلك منذ عام 2013.



كما أكدت أهمية الالتزام بأجندة 2063 التى تمثل إطار عمل استراتيجي للقارة الإفريقية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لدول القارة، مشيرة إلى أن الاستراتيجية القومية للطفولة والأمومة 2018 - 2030 قد استمدت العديد من أهدافها وأولوياتها من هذه الأجندة وخطتها العشرية، والتى تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة أيضًا، فقد ارتكزت أهداف الاستراتيجية على، تحسـين الوضـع الصحـي للأطفـال دون تمييـز بنـاء عـلى النـوع، خاصـة الأطفـال المهمشين، فضلا عن تمكين كل الأطفال من الحصول على تعليم جيد النوعية يمكنهم من المشاركة فى جهود التنمية بصورة أفضل وإحداث حراك اجتماعى، وحماية الطفل من كل أشكال العنف البدنى والنفسي، وضمان حقوقه الأساسية فى المسكن والرعاية والقضاء على عمالة الأطفال والاتجار به، وحماية الأطفال فى النزاعات المسلحة، وحماية الفتيات الأطفال من الممارسات الضارة كختان الإناث وزواج الأطفال، بالإضافة إلى تخفيف حدة تأثير الفقر على الأطفال الفقراء، وإحداث حراك اجتماعى يمكنهم من الخروج من دائرة الفقر، بالإضافة إلى تقديم الحماية الكافية للأمهات وزيادة نفاذهن للخدمات لتحسين جودة حياتهن، ما يؤثر بالإيجاب على جودة حياة الأطفال.



وأضافت أن المجلس يسعى لتعزيز منظومة حماية الطفل من خلال تفعيل آليات الإبلاغ المتمثلة فى خط نجدة الطفل 16000، ولجان حماية الطفولة على المستوى اللامركزى، لافتة إلى انتهاء المجلس بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية من إعداد الدليل الإجرائي لحماية ومساعدة الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وهو ما يتوافق أيضًا مع أحد أولويات دورتنا الحالية.