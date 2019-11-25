القبض على 30 سائقًا تحت تأثير المخدرات

تمكنت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، خلال حملة شنتها خلال 24 ساعة، من القبض على 30 سائقًا تحت تأثير المواد المخدرة.



واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة.. فيما تواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.



كانت الإدارة العامة للمرور قد وجهت الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.