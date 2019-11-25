بوشاح برتقالى.. "المرأة العربية" تناهض التمييز ضد النساء

شاركت منظمة المرأة العربية، فاعليات اليوم البرتقالي، بارتداء وشاح بنفس اللون، وذلك تضامنًا مع اليوم العالمي الذي يوافق 25 نوفمبر من كل عام باسم "اليوم البرتقالي"، حسب ما حددته هيئة الأمم المتحدة لمواجهة العنف ضد المرأة، وتم إطلاقه في عام 2009 من أجل القضاء على العنف ضد المرأة بلمسة برتقالية.



وأكدت دكتورة فاديا كيوان، رئيس منظمة المرأة العربية، فى تصريحات سابقة لـ«الدستور»، أنها تولى اهتمامًا خاصًا بقضايا من شأنها ترسخ لدى النشء فكرة المساواة واحترام النساء، كما تناضل المنظمة بالتعاون مع المجتمع المدني والمؤسسات المعنية بالقضاء على العنف ضد المرأة.

وشاركت المنظمة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» منشورات توضح أن العنف ضد المرأة لا يشترط الجسدي فقط، لكنه قد يشمل الحرمان من العمل، وضعف تكافؤ الفرص في المشاركة السياسية، والعنف الذي تمارسه التنظيمات الإرهابية، وضعف الحصول على الخدمات الصحية، والحرمان من التعليم، وقصور التشريعات وضعف آليات التنفيذ، والعنف الممارس في أوقات النزاعات المسلحة.

وترفع الدول المشاركة فى الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة شعار اللون البرتقالى 2019 من أجل "جيل المساواة يقف ضد الاغتصاب"، حيث تليه 16 يومًا تستمر حتى يوم 10 ديسمبر، وهو ما يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان.



وجاء موضوع هذا العام حول القضاء على العنف الجنسي ضد المرأة، وأظهرت الجهود المبذولة لمنع العنف ضد المرأة وإنهائه على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية، أن هناك إفلات واسع النطاق من العقاب على العنف الجنسي والاغتصاب، لهذا اختارته الأمم المتحدة كهدف هذا العام.