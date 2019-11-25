الإثنين 25 نوفمبر 2019 الموافق 28 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بوشاح برتقالى.. "المرأة العربية" تناهض التمييز ضد النساء

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 03:23 م
جريدة الدستور
مارسيل نظمى
طباعة
شاركت منظمة المرأة العربية، فاعليات اليوم البرتقالي، بارتداء وشاح بنفس اللون، وذلك تضامنًا مع اليوم العالمي الذي يوافق 25 نوفمبر من كل عام باسم "اليوم البرتقالي"، حسب ما حددته هيئة الأمم المتحدة لمواجهة العنف ضد المرأة، وتم إطلاقه في عام 2009 من أجل القضاء على العنف ضد المرأة بلمسة برتقالية.

وأكدت دكتورة فاديا كيوان، رئيس منظمة المرأة العربية، فى تصريحات سابقة لـ«الدستور»، أنها تولى اهتمامًا خاصًا بقضايا من شأنها ترسخ لدى النشء فكرة المساواة واحترام النساء، كما تناضل المنظمة بالتعاون مع المجتمع المدني والمؤسسات المعنية بالقضاء على العنف ضد المرأة.
بوشاح برتقالى.. المرأة
وشاركت المنظمة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» منشورات توضح أن العنف ضد المرأة لا يشترط الجسدي فقط، لكنه قد يشمل الحرمان من العمل، وضعف تكافؤ الفرص في المشاركة السياسية، والعنف الذي تمارسه التنظيمات الإرهابية، وضعف الحصول على الخدمات الصحية، والحرمان من التعليم، وقصور التشريعات وضعف آليات التنفيذ، والعنف الممارس في أوقات النزاعات المسلحة.
بوشاح برتقالى.. المرأة
وترفع الدول المشاركة فى الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة شعار اللون البرتقالى 2019 من أجل "جيل المساواة يقف ضد الاغتصاب"، حيث تليه 16 يومًا تستمر حتى يوم 10 ديسمبر، وهو ما يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
بوشاح برتقالى.. المرأة
وجاء موضوع هذا العام حول القضاء على العنف الجنسي ضد المرأة، وأظهرت الجهود المبذولة لمنع العنف ضد المرأة وإنهائه على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية، أن هناك إفلات واسع النطاق من العقاب على العنف الجنسي والاغتصاب، لهذا اختارته الأمم المتحدة كهدف هذا العام.
بوشاح برتقالى.. المرأة
 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ما حكاية اللون البرتقالي لإنهاء العنف ضد المرأة؟

مديرة منظمة المرأة العربية تبحث مع مسئولة أممية آليات التعاون

"المرأة العربية" تطلق دورة تدريب مدربين TOT

انطلاق فعاليات "المرأة العربية" بالأردن حول "تفكيك الصور النمطية للنساء فى التعليم

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 13 ساعة

عصام كاريكا: سأعتزل الفن بسبب أنغام.. فيديو

منذ حوالي 7 ساعات

شعبة الأدوات الكهربائية تعلن تراجع الأسعار 10%

منذ حوالي 20 ساعة

«تزوّجت هذا الرجل سرًا».. اعترافات نجوى فؤاد

منذ أقل من ساعتين

حديقة الحيوان تكشف سبب تخصيص تذكرة دخول يوم الثلاثاء بـ65 جنيهًا (فيديو)

الصور

image description

أبطال الفيلم الصينى "الحائط الرابع" يحضرون عرضه فى مهرجان القاهرة

image description

وزيرة الثقافة وإلهام شاهين ولبلبة يفتتحون معرض "القاهرة.. أحبك"

image description

رانيا يوسف وأبطال فيلم "زافيرا" يشاهدون عرضه الأول في مهرجان القاهرة

image description

اكتشاف أثرى لمقابر الدولة الحديثة بالبوباسطيون

image description

صور حفل تتويج منتخب مصر الأوليمبى ببطولة أمم إفريقيا للشباب

الأكثر قراءة

الطب الشرعى يؤكد اغتصاب رضيعة.. والأب: الجن السبب

شعبة الأدوات الكهربائية تعلن تراجع الأسعار 10%

«تزوّجت هذا الرجل سرًا».. اعترافات نجوى فؤاد

عصام كاريكا: سأعتزل الفن بسبب أنغام.. فيديو

أيام زمان

موقف مخيف لعمار الشريعي بسبب القذافي.. «طلب منعه من العزف»

«عبدالحليم حافظ حاول اغتياله».. حكاية مطرب نافس العندليب ثم اختفى

تفاصيل آخر حوار في حياة عبدالحليم حافظ: «حلم بإطلاق مشروع خيري ضخم»

«تزوّجت هذا الرجل سرًا».. اعترافات نجوى فؤاد

ads

نجم الساعة

موقف مخيف لعمار الشريعي بسبب القذافي.. «طلب منعه من العزف»

الصحة

ارتفاع عدد إصابات الرئة بسبب التدخين الإليكتروني إلى 2290

الحرمان من النوم يؤثر سلبا على الاهتمام

خطر الربو.. 3 أشياء عليك تجنبها

"الصحة العالمية": 80% من المراهقين كسولين

الرئيس نيوز

سامح شكري: تحية إجلال وتقدير للشعب الفلسطيني على صموده ونضاله التاريخي

زراعة البرلمان: مرافق "مشروع المليون ونصف فدان" معطلة

محلل سوداني: رفع الدعم عن السلع الأساسية "انتحار سياسي"

معيط: ضمانات لتطوير أداء "التفتيش المالي" ورفع كفاءة الإنفاق

منوعات

60 طبيبا قلقون من تدهور صحة مؤسس "ويكيليكس"

اقتحام غرفة الكنوز فى متحف بألمانيا

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جنوب الصين

تحليل الحمض النووى لـ900 رجل لكشف جريم قتل بشعة منذ 23 عامًا

كشكول

رئيس الجيزة الأزهرية يتفقد معاهد المنطقة المرشحة للحصول على الجودة

رئيس الرقابة الإدارية بالشرقية لطلاب جامعة الزقازيق: مهمتنا التصدى للفساد

بالصور.. اليونسكو تختتم فعاليات "الأولمبياد الوطنية لتعزيز قدرات الأطفال فى البحث العلمي"

لائحة موحدة ببرنامج الدراسات العليا لذوي الاحتياجات بـ"علوم بني سويف"

إسلام سياسي

هجوم شرس على الإخوانية توكل كرمان بسبب موقفها من تظاهرات إيران

تفاصيل اجتماع إبراهيم منير بشباب الإخوان الهاربين في تركيا

كيف تجند جماعة الإخوان عناصر لها في مؤسسات الدولة؟

في ذكرى الاعتداء على مسجد الروضة.. خرائط العنف والإرهاب على المساجد

مقالات الرأي
ماجد حبته
مفيد فوزي.. شىء من البارانويا
عمرو خالد
«والباقيات الصالحات».. أملك فى الدنيا والجنة «١-2»
د. منى حلمى
تموين الأنوثة الذى يفتح الأبواب المغلقة
مؤمن المحمدي
الضحك القديم
المزيد

الثقافة

"إثبات العكس" على مسرح قصر ثقافة بنى سويف (صور)

طالبات ضد العنف والتطرف والإرهاب بثقافة سوهاج

إطلاق معرض يضم لوحات لأشهر شخصيات الفنان يحيى الفخراني

محمد ثروت يكشف تفاصيل "حوار الأديان وأثره على التعايش السلمي"

صفحتنا ع الفيس بوك