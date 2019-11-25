التضامن: تزايد أعداد الشباب المتطوع لدى صندوق مكافحة الإدمان

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن عدد متطوعي الصندوق من الشباب في تزايد مستمر حيث تخطى العدد 29 ألف شاب وفتاة على مستوى الجمهورية.



وأضاف الصندوق في تصريحات صحفية، أن أكثر من 3 آلاف شاب وفتاة أبدوا رغباتهم فى الانضمام للصندوق، موضحًا أن الشباب المتطوع لدى الصندوق تمكن من رفع وعي 1.5 مليون طالب وطالبة بأضرار تعاطي المخدرات في 10 آلاف مدرسة في مختلف المحافظات واستهداف أكثر من 250 مركز شباب علي مستوي الجمهورية.



يذكر أنه يتم تدريب الشباب على مهارات حل المشكلات ومهارات تقدير الذات والتفكير الإيجابي والتواصل، وكيفية تواصل الشباب مع أقرانهم لإقناع من يدمن المواد المخدرة بالتوجه إلى الخط الساخن لتلقي العلاج بالمجان وفي سرية تامة، خاصة بعد وصول عدد المتطوعين من الشباب لدى صندوق مكافحة الإدمان إلى ما يقرب من 28 ألف شاب وفتاة على مستوى الجمهورية.