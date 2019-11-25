المتظاهرون يقتحمون مقر هيئة الاستثمار فى العراق

اقتحم المتظاهرون العراقيون، اليوم الإثنين، مقر هيئة الاستثمار في كربلاء بالعراق.



جاء ذلك في الوقت الذي تشتد فيه المواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين، فضلًا عن مواصلة المتظاهرين إلى قطع الطرق الرئيسية وإغلاق جسور بالكامل في المدينة جنوب العراق.



وقالت مصادر مطلعة، الإثنين، إن المتظاهرين يغلقون مبنى هيئة الاستثمار وسط محافظة كربلاء وسط العراق، مشيرًا إلى أن المتظاهرين يقطعون جسر ذي قار وسط مدينة الناصرية العراقية.



ودعت مفوضية حقوق الإنسان في العراق الحكومة والأجهزة الأمنية لتكثيف جهودها، لمعرفة مصير المخطوفين وإحالة المجرمين للقضاء، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على سلمية التظاهرات.



كما طالبت المفوضية مجلس القضاء الأعلى بإطلاق سراح المتظاهرين السلميين الموقوفين، فضلًا عن منع استخدام العنف المفرط بكل أشكاله ضد المتظاهرين السلميين.