خبيرة توضح سر اكتساح المعارضة للانتخابات المحلية فى هونج كونج (فيديو)

قالت الدكتورة نادية حلمى، أستاذ العلوم السياسية والخبير فى الشئون الآسيوية، إن فرز الأصوات لا يزال جاريا خاصة بعد الإقبال القياسي من الناخبين على مراكز الاقتراع بهونج كونج، لافتًا إلى أن هناك مؤشرات تقول إن التيار المؤيد للديمقراطية فى طريقه للسيطرة على غالبية المجالس المحلية فى 18 مقاطعة.



وأوضحت "حلمى"، عبر مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم وضع اقتراح من قبل وزير خارجية الصين عند مقابلة نظيره رئيس الوزراء الياباني، حيث قال إن هونج كونج جزء من الصين مهما حدث، مشيرة إلى أن وزير خارجية الصين ذكر أن الصين تعتبر أن هونج كونج جزءا منها.



وأكدت "حلمى"، أن هيئة مراقبة الانتخابات بهونج كونج، والتى أعلنت تحديدا أن 71% من أصل 4 ملايين و100 ألف ناخب قد اقترعوا بالفعل، حيث إن هذا الرقم أعلى بكثير من رقم المقترعين الذين صوتوا في انتخابات عام 2015.

