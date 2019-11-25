ضبط 6 أطنان سكر مجهول المصدر داخل مصنع غير مرخص في المرج

تمكن ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من ضبط 6 أطنان سكر مجهول المصدر داخل مصنع بدون ترخيص في المرج.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من العميد محمد رجائي مدير إدارة التموين، مفاده تمكن ضباط مباحث إدارة شرطة التموين والتجارة، من ضبط "س.ر" 45 سنة، صاحب مصنع لتعبئة المواد الغذائية دائرة قسم شرطة المرج، لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "سكر" مجهولة المصدر بقصد إعادة تعبئتها مستخدمًا علامة تجارية غير مسجلة وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وعثر بداخل المصنع على 6 أطنان سكـر وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.