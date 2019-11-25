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مصابة بمتلازمة داون.. صممت 8 برامج تعليمية وتحلم بدخول الجامعة

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 02:37 م
جريدة الدستور
رباب حرش
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بعقل طفولي لم يتجاوز الثلاث سنوات، تعيش رانيا صالح أبو هبة، ذات الـ19 عاما، وإن كانت مصابة بمتلازمة داون إلا أنها هزمت بعقلها الأصحاء، وصممت 8 برامج تعليمية للحاسب الآلي، وحصدت في عامها الثاني عشر 40 شهادة تقدير عربية ودولية ومحلية.

والد رانيا، الكهربائي البسيط، الذي لم ينل قسطا من التعليم ولا يجيد القراءة والكتابة، أكد أن حبها لتعلم الكمبيوتر دفعه لأخذ كورسات تعليمية؛ ليتمكن من مساعدتها ونقل المعلومات لها، وخاصة عندما امتنع المعلمون بحجة عدم قدرتهم على التعامل مع حالتها.

ويروي أنه لاحظ ميلها الشديد عندما ذهب لإعداد الوصلات لأحد مراكز الإنترنت بمدينة بلبيس، مقر إقامتهم، وأخذها معه لتبدأ رحلتها مع التعليم، وتفاجئ الجميع بتخطي مرحلة المبتدئين لتصل للمحترفين، بل وتصبح أصغر مبرمجة كمبيوتر في فئة متحدي الإعاقة الذهنية، وفاقت الأسوياء، لتحصد منهم الجوائز 3 مرات متتالية في مسابقة المبرمج الصغير.

ويؤكد على معاناة رانيا مع المدرسة الفكرية، وخاصة أنها لا تهتم إلا بتعديل السلوك، دون تقديم مناهج تعليمية لذوي الاحتياجات، ولا يوجد في مصر مدرس كمبيوتر لتلك المدارس، وذلك ما دفعه للتوسط لوكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية 2005، لإلحاقها بالمدرسة الثانوية للبنات، إلا أن المعلمين امتنعوا بحجة عدم تأهيلهم للتعامل مع حالة رانيا، فما كان منه إلا أن استعان بمدرس خاص، وتدرب هو لينقل لها ما تعلمه.

وتابع: "وتتفوق رانيا بتصميمها 8 برامج للحاسب، منها برنامج لتعليم المكفوفين، وتعليم اللغتين العربية والإنجليزية لرياض الأطفال، وأخرى لذوي الإعاقة الذهنية، وللأسف لا يوجد تسويق لها رغم شهادات دولية ببراعتها".

وأشار إلى أن المخترعين من ذوي الاحتياجات الخاصة لا يجدون من يمول مشروعاتهم أو اختراعاتهم، بعكس ما يقوم به رجال الأعمال من استيراد أجهزة وبرامج من الخارج بأسعار خيالية.

وأكد على إصرارها لاستمرار التعلم والعمل بهذا المجال، وأنها تمكنت من الحصول على icdl عقب 3 محاولات فاشلة لتنجح بالرابعة، وتحصل على الرخصة الدولية، وتشارك في مؤتمر منظمة الصحة العالمية لتبادل الخبرات لذوي الاحتياجات الخاصة 2007.

وأشار والدها إلى عرض وفد صيني عليه رعايتها علميا، إلا أنه يفضل الرعاية المصرية، ويحلمون بها إلى الآن، وخاصة مع اهتمام الرئيس السيسي لذوي الاحتياجات.. فهل يتحقق آمل رانيا صالح في دخول الجامعة؟

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