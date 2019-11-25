عودة اشتعال النيران بـ"المنزل المسحور" فى الغربية

عادت النيران للاشتعال من جديد داخل المنزل بقرية السملاوية مركز زفتي، بمحافظة الغربية، والمعروف إعلاميًا بـ"المنزل المسحور"، بعدما هدأت لمدة يومين، بعدما تدخل عدد من الشيوخ والمُعالجين بالقرآن.



وكالعادة حمل الجميع طفايات الحريق وأواني المياه؛ من أجل المساعدة في إطفاء الحريق الذي اندلع اليوم، بنفس الطريقة ودون سابق إنذار، حيث اعتاد أهل القرية أن يشتعل المنزل، واشتعل المنزل في حوالي الساعة الثانية ظهرًا، ومن جديد اجتمع عدد كبير من أهالي القرية لقراءة القرآن داخل المنزل.



وانتشرت الأخبار، خلال الأيام القلية الماضية، عن اشتعال منزل بقرية السملاوية التابعة لمركز زفتي بمحافظة الغربية، دون أي سبب مُقنع، حسبما يؤكد أهالي القرية، مما جعل الجميع يُرجعه للجن والعالم الخفي.