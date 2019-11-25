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حوادث

الداخلية تدرس طلب تنظيم وقفة تضامنية للمطالبة بحقوق المرأة في قانون الأحوال الشخصية الجديد

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 02:29 م
جريدة الدستور
مريم جبل
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أكد مصدر أمني أن وزارة الداخلية تدرس طلب مقدم من بعض السيدات والجمعيات النسوية بتنظيم وقفة تضامنية بشأن المطالبة بحقوقهن المشروعة، في قانون الأحوال الشخصية الجديد، وفقا للقانون المنظم للتظاهرات السلمية رقم 1072013.

كان عدد من عضوات جمعية نهوض وتنمية مصر وبعض السيدات والجمعيات النسوية، تقدمن بطلب لمأمور قسم شرطة قصر النيل؛ للحصول على تصريح لتنظيم وقفة تضامنية ظهر بعد غد الأربعاء، بميدان سرايا الجزيرة.

وتهدف الوقفة للتعبير عن مطالبهن بعدم إغفال قانون الأحوال الشخصية الجديد حق المرأة في طلب الخلع، وإلزام الأزواج بسداد نفقة العدة، وتنظيم حق رؤية الأطفال للحفاظ على مكاسب المرأة، والحفاظ على حقوقهن وحقوق أطفالهن، وتوفير سبل الحياة الكريمة وشعورها بالأمان، من خلال ممارسة الدولة لدورها ممثلة في المجلس القومي للمرأة لحماية الأسرة المصرية.

يذكر أن جمعية نهوض وتنمية مصر، مشهرة برقم 3528، ومقرها 810 شارع متحف المنيل بمصر القديمة بالقاهرة.

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