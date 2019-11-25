حبس أخطر مزورة للقومسيون الطبي في دمنهور

قرر المستشار على عبدالبارئ رئيس نيابة بندر دمنهور، اليوم الإثنين، حبس أخطر مزورة للقومسيونات الطبية والشهادات الصحية والمقررات الرسمية ومهرها بخاتم شعار الجمهورية بالبحيرة.



وكان ضباط المباحث بالبحيرة برئاسة اللوء محمد شرباش مدير المباحث وإشراف اللواء مجدى القمرى مساعد وزير الداخلية، قد تمكنوا من ضبط أخطر مزورة للمحرارات الرسمية بدمنهور وترويجها للمواطنين مقابل مبالغ مالية.



البداية عندما وردت معلومات للعميد محمد سمير رئيس قسم مباحث الأموال العامة بالبحيرة، مفادها تزوير "نورة.ا.ك" 42 سنة، المديرة المسئولة عن مكتبة تصوير مستندات ومقيمة منطقة أبو الريش بدائرة قسم دمنهور السناهرة، المحررات الرسمية وشهادات التأمين الصحى والكومسيونات الطبية وبيعها للمواطنين مقابل مبالغ مالية.



وبعرض المعلومات على اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية وجه بالتنسيق مع الأمن الوطنى والأمن العام واتخاذ الإجراءات القانونية لضبط المتهمين.



وعقب استئذان النيابة العامة وتقنين الاجراءات تم ضبط المتهمة وبحوزتها عددًا من التقارير الطبية الممهورة بخاتم شعار الجمهورية وبطاقات تحقيق الشخصية لعددا من المواطنين.



وبمواجهتها إعترفت بتزوير المحررات الرسمية المضبوطة بقصد ترويجها للمواطنين مقابل مبالغ مالية، وتحرر المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة للتحقيق.