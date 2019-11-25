خدمات أمنية ثابتة ومتحركة أمام مدارس الفيوم لحماية الطلاب

أصدر اللواء عادل الطحلاوي مدير أمن الفيوم تعليمات مشددة لإدارة شرطة النجدة ووحدة التدخل السريع وادارة البحث الجنائي بضرورة تعيين خدمات أمنية ثابتة ومتحركة أمام وفي محيط المدارس وذلك لحفظ الأمن وحماية التلاميذ.



وكشف مصدر أمني لـ "الدستور" أن قرار مدير الأمن جاء بعد أن تكررت خلال الأيام القليلة الماضية وقائع تشاجر بعض أولياء أمور التلاميذ ومدرسي عدد من المدارس لأسباب مختلفة وذلك بالإضافة إلى شكوى بعض طالبات المرحلة الثانوية من تعرضهن للتحرش اللفظي من بعض الشباب أثناء ذهابهم وعودتهم من المدارس.



وأضاف المصدر أن إدارة البحث الجنائي برئاسة اللواء خالد عبد السلام مدير المباحث قامت بتعيين عناصر من الشرطة السرية ومباحث الاداب بمحيط المدارس الثانوية بنات لرصد اي حالات تحرش اومعاكسات وضبط مرتكبيها من الشباب المستهتر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.