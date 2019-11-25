بدء الاجتماع العربي الطارئ لمواجهة موقف واشنطن بشأن المستوطنات

بدأت اليوم الإثنين أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورة غير عادية برئاسة العراق - الرئيس الحالي لمجلس الجامعة - وبحضور الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبوالغيط، بناء على طلب دولة فلسطين التي ترأس وفدها وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكى، وتأييد الدول الأعضاء، لبحث التطور "الخطير " لموقف الإدارة الامريكية بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني في أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967.



ويرأس وفد مصر في أعمال الاجتماع الطارئ وزير الخارجية سامح شكرى.



ومن المقرر أن يخرج وزراء الخارجية العرب بقرار يبلور التحرك العربي إزاء هذا التطور "الخطير" للموقف الأمريكي بشأن قضية الاستيطان الإسرائيلي.



وفي سياق متصل، أكد الأمين العام المساعد لشئون قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، الدكتور سعيد أبوعلي، أن الهدف من اجتماع اليوم، هو بلورة موقف عربي جماعي ومنسق للتصدي لهذه الخطوة الأمريكية التي تتطلب من الدول تجاوز الإدانة، وضرورة اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة القرار الأمريكي.



وأضاف - في تصريح له قبيل إنطلاق أعمال المجلس الوزاري - أن هذا الاجتماع يأتي في إطار خطة التحرك العربي سياسيا وإعلاميا وقانونيا، للتصدي للموقف الأمريكي، وإبطال تداعياته على مستوى العالم.