"إثبات العكس" على مسرح قصر ثقافة بنى سويف (صور)

انطلقت فعاليات العرض المسرحي "إثبات العكس" لشباب المخرجين، الذى تستمر مدة عرضه ثلاثة أيام، على مسرح قصر ثقافة بني سويف.



والعرض من تأليف أوليفير شاشياري وإخراج محمد سيد علي، وبطولة كل من محمد رجب، جويد نجم الدين، محمد محمد مجدي، ديانا هاني، هالة محمد، ديكور علاء الوكيل، موسيقى محمد عبد الوهاب، وملابس أسامة محمود.



وتدور أحداث العرض في بيت يعيش فيه شخص اسمه تييو يُتهم في جريمة اغتصاب بسبب مجموعة من الدخلاء جميعهم متواطئون ويبتزون بعضهم البعض من بينهم من قام بالجريمة، فنجد في نهاية الأمر أن تييو لم يفعل شئ وأن الجميع متواطؤون ومذنبون إلى أن يتم إثبات العكس.