براتب 10 آلاف جنيه.. وفد القوى العاملة يتفقد اختبارات المتقدمين للعمل بدولة خليجية

تفقد وفد من وزارة القوى العاملة، اليوم الإثنين، اختبارات المرشحين للعمل على مهنة "جزار دواجن" لحساب إحدى الشركات الخليجية، براتب 10 آلاف و600 جنيه مصري بدولة العمل، فضلا عن توفير المسكن للأعزب، وتأمين صحي، وعقد العمل، وإجازة سنوية، وتذكرة طيران ذهاب وعودة، ومصاريف وأتعاب التوظيف والتأشيرة وتذكرة السفر على حساب الشركة الطالبة.



وقالت الوزارة، فى بيان لها، إن اللجنة ستستمر في إجراء المقابلات بديوان عام الوزارة حتى غدًا الثلاثاء، مشيرة إلى أنه تقدم لهذه الوظيفة أكثر من 130 طالب عمل تنطبق عليهم الشروط، سيتم اختيار 50 منهم من خلال الاختبارات العملية للمتقدمين لاختيار الأفضل لتحرير عقود عمل لهم فورا.



وتابعت الوزارة، أنها تتولى مراجعة شروط التعاقد للتأكد من جدية فرص العمل المطلوبة، والتزام الجهة الطالبة ببنود وشروط التعاقد، بما يحافظ على حقوق العمالة المصرية، ويضمن تواجدها اللائق بأسواق العمل الخارجية، مؤكدة أن توفير فرص العمل للشباب هو الشغل الشاغل للوزارة في إطار سعيها لتوفير فرص عمل بالخارج ودعم وتوفير الحماية والرعاية للعمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج.



وأشارت الوزارة إلى أن توفر هذه الفرص، يأتي في إطار دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج التابعة للوزارة، في تسويق فرص العمل أمام العمالة المصرية لامتصاص الفائض في قوة العمل من خلال الاتصال بأصحاب الأعمال والمؤسسات المختلفة وترغيبها في الاستعانة بالأيدي العاملة المصرية.