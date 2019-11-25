بدلًاً من تميم.. وزير الدفاع القطرى يستقبل أردوغان فى مطار حمد (شاهد)

وجاء استقبال الرئيس التركي في مطار حمد هذه المرة، على خلاف لحظة استقباله في يوليو 2017، أثناء زيارته السابقة لقطر عقب اندلاع المقاطعة العربية ضمن جولة خليجية شملت السعودية والكويت، التى استقبله خلالها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وهو ما لم يحدث خلال وصوله اليوم.

على الرغم من تنامي العلاقات التركية القطرية، والتوافق السياسي بين أنقرة والدوحة، لم يحضر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، لاستقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فور وصوله مطار حمد الدولي، اليوم الإثنين، خلال زيارته الحالية إلى الدوحة.وأعلنت الرئاسة التركية، وصول الرئيس أردوغان، إلى الدوحة ظهر اليوم، ليترأس وفد بلاده في اجتماع الدورة الخامسة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية.وكان في استقبال أردوغان والوفد المرافق له لدى وصوله مطار حمد الدولي، نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، والسفير القطري لدى تركيا سالم مبارك شافي آل شافي، والسفير التركي لدى قطر فكرت أوزر.وعقد الرئيس أردوغان مع تميم، اجتماعًا ثنائيًا مغلقًا قبل ترأسهما الاجتماع الخامس للجنة الاستراتيجية العليا التركية القطرية، أعقبه توقيع عدد من الاتفاقيات، قبل أن يشارك أردوغان في مأدبة طعام أقامها "تميم" على شرف ضيفه.