الإثنين 25 نوفمبر 2019 الموافق 28 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانى: السيسى يقود عجلة التنمية فى مصر وإفريقيا

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 02:12 م
جريدة الدستور
إسلام نصير
طباعة
قال النائب حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي ومشاركته في الدائرة المستديرة لمؤتمر إفريقيا 2019 الذي انعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، تؤكد للرأي العام المصري والإفريقي العالمي أن الرئيس يقود عجلة ومسيرة التنمية، ليس في مصر فقط، بل في القارة الإفريقية كافة.

وأضاف "أبوجاد" في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن الواقع يؤكد أن القارة السمراء شهدت طفرة كبرى في ظل رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي والجهود الإقليمية والدولية التي يقوم بها الرئيس السيسي من أجل جذب الاستثمارات العالمية إليها ومصر، لافتًا إلى أن الرئيس دائم الحرص على مصلحة البلاد والقارة أجمع، وأن تكون مصر بوابة العالم كله في الاستثمار.

ووجه "أبوجاد" التحية والتقدير للرئيس السيسي على جميع القضايا التي تناولها أمام هذا المؤتمر بصفة عامة وحديثه المهم حول مشاركة القطاع الخاص في التنمية بالقارة السمراء بصفة خاصة، مؤكدًا أن هذا دليل قاطع على تشجيع الرئيس للقطاع الخاص الأفريقي والمصري.

وطالب "أبوجاد" من رجال الأعمال والاستثمار الأفارقة والمصريين بإيجاد آلية مشتركة تكفل التعاون لخوض تجربة إقامة المشروعات الاستثمارية والإنتاجية والزراعية ومشروعات البنية التحية المشتركة داخل مختلف دول القارة السمراء، كما طالب الزعماء والرؤساء والحكومات بمختلف الدول الإفريقية بنسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية وتسهيل جميع الإجراءات وسن التشريعات التي تشجع على الاستثمار ومنح مزايا تشجيعية كبيرة للاستثمار داخل دول القارة السمراء.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

"البيئة" تكشف تفاصيل حادث اختناق طالبات أسوان

منذ حوالي 17 ساعة

الباز لـ"معتز مطر": "أنت ندل فى بيتك فكيف تزعم البطولة أمام الشاشة؟"

منذ حوالي 4 ساعات

إصابة 20 طالبة بالاختناق فى أسوان

منذ يوم

الطب الشرعى يؤكد اغتصاب رضيعة.. والأب: الجن السبب

الصور

image description

أبطال الفيلم الصينى "الحائط الرابع" يحضرون عرضه فى مهرجان القاهرة

image description

وزيرة الثقافة وإلهام شاهين ولبلبة يفتتحون معرض "القاهرة.. أحبك"

image description

رانيا يوسف وأبطال فيلم "زافيرا" يشاهدون عرضه الأول في مهرجان القاهرة

image description

اكتشاف أثرى لمقابر الدولة الحديثة بالبوباسطيون

image description

صور حفل تتويج منتخب مصر الأوليمبى ببطولة أمم إفريقيا للشباب

الأكثر قراءة

الطب الشرعى يؤكد اغتصاب رضيعة.. والأب: الجن السبب

شعبة الأدوات الكهربائية تعلن تراجع الأسعار 10%

«تزوّجت هذا الرجل سرًا».. اعترافات نجوى فؤاد

العلاج بالجنس.. تفاصيل مثيرة فى ذبح "دجّال المريوطية"

أيام زمان

موقف مخيف لعمار الشريعي بسبب القذافي.. «طلب منعه من العزف»

«عبدالحليم حافظ حاول اغتياله».. حكاية مطرب نافس العندليب ثم اختفى

تفاصيل آخر حوار في حياة عبدالحليم حافظ: «حلم بإطلاق مشروع خيري ضخم»

«تزوّجت هذا الرجل سرًا».. اعترافات نجوى فؤاد

ads

نجم الساعة

موقف مخيف لعمار الشريعي بسبب القذافي.. «طلب منعه من العزف»

الصحة

ارتفاع عدد إصابات الرئة بسبب التدخين الإليكتروني إلى 2290

الحرمان من النوم يؤثر سلبا على الاهتمام

خطر الربو.. 3 أشياء عليك تجنبها

"الصحة العالمية": 80% من المراهقين كسولين

الرئيس نيوز

الداخلية تدرس طلب جمعيات نسوية تنظيم وقفة سلمية

تزايد أعداد المشاركين في "عمومية المحامين" لزيادة المعاش لـ 3 آلاف جنيه

"تحولت لاسطبل خيول" طلب إحاطة للحفاظ على استراحة الملك فاروق

مصادر: الرئيس السيسي يجدد لطارق عامر محافظا للبنك المركزي

منوعات

60 طبيبا قلقون من تدهور صحة مؤسس "ويكيليكس"

اقتحام غرفة الكنوز فى متحف بألمانيا

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جنوب الصين

تحليل الحمض النووى لـ900 رجل لكشف جريم قتل بشعة منذ 23 عامًا

كشكول

وزير التعليم: امتحان الأول والثاني الثانوي إلكترونياً

مجلس جامعة عين شمس يكرم مكارم الغمري

بالصور.. "علوم القاهرة" تفتتح الملتقى الأول للتنمية المستدامة

تعرف على مشروعات التعليم الفني الفائزة بمسابقة "نواة 2019"

إسلام سياسي

كيف تجند جماعة الإخوان عناصر لها في مؤسسات الدولة؟

في ذكرى الاعتداء على مسجد الروضة.. خرائط العنف والإرهاب على المساجد

من هو خياط داعش الذي اعتقلته إسبانيا؟

هل تكشف الفتاوى تعرض المرأة لأشكال العنف؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
مفيد فوزي.. شىء من البارانويا
عمرو خالد
«والباقيات الصالحات».. أملك فى الدنيا والجنة «١-2»
د. منى حلمى
تموين الأنوثة الذى يفتح الأبواب المغلقة
مؤمن المحمدي
الضحك القديم
المزيد

الثقافة

"إثبات العكس" على مسرح قصر ثقافة بنى سويف (صور)

طالبات ضد العنف والتطرف والإرهاب بثقافة سوهاج

إطلاق معرض يضم لوحات لأشهر شخصيات الفنان يحيى الفخراني

محمد ثروت يكشف تفاصيل "حوار الأديان وأثره على التعايش السلمي"

صفحتنا ع الفيس بوك