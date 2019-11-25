برلمانى: السيسى يقود عجلة التنمية فى مصر وإفريقيا

قال النائب حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي ومشاركته في الدائرة المستديرة لمؤتمر إفريقيا 2019 الذي انعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، تؤكد للرأي العام المصري والإفريقي العالمي أن الرئيس يقود عجلة ومسيرة التنمية، ليس في مصر فقط، بل في القارة الإفريقية كافة.



وأضاف "أبوجاد" في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن الواقع يؤكد أن القارة السمراء شهدت طفرة كبرى في ظل رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي والجهود الإقليمية والدولية التي يقوم بها الرئيس السيسي من أجل جذب الاستثمارات العالمية إليها ومصر، لافتًا إلى أن الرئيس دائم الحرص على مصلحة البلاد والقارة أجمع، وأن تكون مصر بوابة العالم كله في الاستثمار.



ووجه "أبوجاد" التحية والتقدير للرئيس السيسي على جميع القضايا التي تناولها أمام هذا المؤتمر بصفة عامة وحديثه المهم حول مشاركة القطاع الخاص في التنمية بالقارة السمراء بصفة خاصة، مؤكدًا أن هذا دليل قاطع على تشجيع الرئيس للقطاع الخاص الأفريقي والمصري.



وطالب "أبوجاد" من رجال الأعمال والاستثمار الأفارقة والمصريين بإيجاد آلية مشتركة تكفل التعاون لخوض تجربة إقامة المشروعات الاستثمارية والإنتاجية والزراعية ومشروعات البنية التحية المشتركة داخل مختلف دول القارة السمراء، كما طالب الزعماء والرؤساء والحكومات بمختلف الدول الإفريقية بنسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية وتسهيل جميع الإجراءات وسن التشريعات التي تشجع على الاستثمار ومنح مزايا تشجيعية كبيرة للاستثمار داخل دول القارة السمراء.