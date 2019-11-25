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بدء أعمال الهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية فى جنيف

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 02:08 م
جريدة الدستور
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بدأت في جنيف، اليوم الإثنين، أعمال "الهيئة المصغرة " للجنة الدستورية السورية، المؤلفة من ثلاثة وفود تضم 45 عضوا.

وتشمل الوفد الذي تدعمه الحكومة السورية ويضم خمسة عشر عضوًا، ويرأسه أحمد كزبري، الرئيس المشترك للجنة، ووفد الهيئة العليا للمفاوضات للمعارضة السورية، وتضم خمسة عشر عضوًا، برئاسة هادى البحرة، الرئيس المشترك الثاني للجنة الدستورية، بالإضافة إلى وفد المجتمع المدني، والذي يتكون من خمسة عشر عضوًا بالتساوي.

وتعنى "الهيئة المصغرة" في عملها- الذي يستمر أسبوعًا- بما يتعلق بصياغة المواد الدستورية، وذلك بعد تسوية الخلاف القائم بشأن ما إذا كان سيتم إعداد دستور جديد لسوريا، أو إجراء تعديلات دستورية حول الدستور القائم "دستور 2012".

وكان رئيس الوفد الذي تدعمه الحكومة السورية قد أكد في نهاية الجولة الماضية، التي جرت قبل أسبوعين، أن الوفد لم يأت إلى (جنيف) لإعداد دستور جديد، مشيرًا إلى أن الدستور "القائم" يعد من أفضل الدساتير في العالم، فيما طالب رئيس وفد المعارضة بأن يكون هناك دستور جديد يتضمن ما يخص عودة النازحين واللاجئين السوريين إلى مناطقهم ومنازلهم بأمان وكرامة.

ويقوم المبعوث الخاص للأمم المتحدة جير بيدرسن، بتيسير أعمال اللجنة، ومحاولة تضييق الهوة بين الأطراف، كما يقوم ببحث كل ما يتعلق بملف المعتقلين والمختفين والمفقودين، حيث يرى بيدرسن أن تحقيق نجاحات في هذا الملف سيكون من شأنه دفع المفاوضات، وكذلك إجراءات بناء الثقة بين الأطراف، تمهيدًا لانطلاق عملية سياسية تستند إلى القرارات الدولية الخاصة بسوريا لإنهاء الأزمة.

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