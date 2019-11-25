عبدالعال يشارك فى مؤتمر برلمانات الدول الأوروبية الصغيرة بقبرص

يتوجه الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين، على رأس وفد برلماني إلى قبرص، للمشاركة في المؤتمر الـ13 لرؤساء برلمانات الدول الأوروبية الصغيرة بمشاركة رؤساء برلمانات دول الشرق الأوسط.



تأتي المشاركة على خلفية الدعوة التي وجهها رئيس مجلس النواب القبرصى إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، للمشاركة في ذلك المؤتمر الذى يشهد لأول مرة مشاركة رؤساء برلمانات دول الشرق الأوسط، انطلاقًا من رؤية قبرص لتعزيز التقارب بين منطقتي أوروبا والشرق الأوسط، وتعزيز التعاون وتبادل الرؤى إزاء التحديات المشتركة، وفي مقدمتها الإرهاب والهجرة غير الشرعية.



ومن المٌقرر أن يشارك "عبدالعال" في أعمال الجلسة الثانية للمؤتمر، والمُخصصة لمشاركة رؤساء برلمانات دول الشرق الأوسط، حيث سيلقى كلمة حول موضوع "التعاون بين المناطق.. أشكال الاستفادة للدول الصغيرة" يستعرض من خلالها سبل تعزيز التعاون بين منطقتي أوروبا والشرق الأوسط، انطلاقًا من وحدة التحديات التى تواجه كلتا المنطقتين.



يذكر، أن مؤتمر رؤساء برلمانات الدول الأوروبية الصغيرة هو آلية برلمانية لتعزيز التعاون بين الدول الأوروبية التى يقل عدد سكانها عن مليون نسمة، وقد تم عقد أول تلك المؤتمرات بإمارة موناكو عام 2006، ويشهد المؤتمر والذى تستضيفه قبرص مشاركة رؤساء برلمانات دول الشرق الأوسط لأول مرة، لتعزيز التعاون وتبادل الرؤى إزاء القضايا محل الاهتمام المُشترك.