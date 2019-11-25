غدًاَ.. مؤتمر صحفي لكشف آخر مستجدات البوابة الإلكترونية للمعلمين

تقيم وزارة التربية والتعليم، ظهر غدًا الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا، بديوان الوزارة، لكشف آخر المستجدات بشأن البوابة الإلكترونية للمعلمين وشئون المعلمين، وجميع المشكلات التي تواجه المعلمين وخاصة أزمة عجز المعلمين ونقص التخصصات المختلفة.



يعقد المؤتمر بحضور وزير التربية والتعليم، نائب الوزير لشئون المعلمين، وعدد من قيادات الوزارة.



كانت الوزارة اطلقت مشروع البوابة الإلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل في المدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية، سواء معلمين أو إدرايين أوعمال، لمعاونة الباحثين عن فرص عمل طبقًا للشروط والاحكام وللإطلاع على النتائج النهائية لمن وقع عليهم الاختيار، حتي يتم التواصل مع المتقدم المستوفي أوراقه وشهاداته المهارية المطلوبة بشكل كامل والأكثر جاهزية واحتياجا، في أي وقت.