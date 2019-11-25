سقوط 54 هاربًا من المراقبة وضبط 29 بلطجيًا

شن قطاع الأمن العام حملات مكبرة في إطار مواصلة مواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.



أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - عن ضبط 54 متهمًا هاربين من المراقبة، كما تم ضبط 29 متهمًا بممارسة أعمال البلطجة.



وفي مجال الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 246 دراجة نارية مخالفة، بالإضافة إلى إعادة سيارة مبلغ بسرقتها.



كما تم ضبط 25665 مخالفة مرورية، وضبط 27 قضية بيئية، وفحص 87 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.