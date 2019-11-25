الاحتلال يعتقل 23 فلسطينيًا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 23 مواطنا فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم أطفال، رافقت ذلك اعتداءات على المواطنين ومداهمة لعدة منازل، وقد تركزت الاعتقالات في بلدة العيسوية في القدس.



وقال نادي الأسير، في بيان اليوم، إن قوات الاحتلال اعتقلت 10 مواطنين على الأقل من بلدة العيسوية في القدس، بينهم طفل، ومواطنان اثنان من كل من رام الله وطولكرم وجنين، وثلاثة آخرون من بيت لحم، وطفل من مخيم عقبة جبر في أريحا.



من ناحية أخرى، حذرت هيئة شئون الأسرى والمحررين، في تقرير صدر عنها اليوم، من تراجع الحالة الصحية للأسير إبراهيم نايف إبراهيم أبومخ، 59 عامًا، من بلدة باقة الغربية في الداخل المحتل، والقابع في معتقل "النقب" الصحراوي، حيث يعاني من ظروف صحية سيئة، وذلك بعد اكتشاف إصابته بمرض سرطان الدم.



ولفتت الهيئة، في تقريرها، إلى أن ظروف معتقلات الاحتلال القاسية، وانتشار أجهزة التشويش ذات الإشعاعات الخطرة بعدة سجون إسرائيلية، والتي تنقل بينها الأسير أبومخ لسنوات طويلة، ساهمت بإصابته بهذا المرض.



في سياق آخر، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مقهى في بلدية "بتير" غرب بيت لحم.



وأفاد رئيس بلدية "بتير"، تيسير قطوش، بأن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية هدمت مقهى يعود للمواطن وسام عوينة، بزعم أنها منطقة أثرية.