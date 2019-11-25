أصغر عضو رئاسى بجامعة الميكروميديا بألمانيا "مصري"

تقلد الأستاذ الدكتور محمد السيد بدر، رئيس كلية الإعلام بجامعة الميكروميديا للعلوم التطبيقية بميونخ بألمانيا منصب عضو المجلس الرئاسى للجامعة على مستوى ألمانيا، وذلك عن طريق الانتخاب حيث حصل على عدد أصوات 84 من إجمالي أصوات الأساتذة الألمان البالغ عددهم 104 استاذ فى جميع فروع الجامعة المنتشرة على مستوى ألمانيا والبالغ عدد فروعها 7 فروع في المدن التالية ميونج هامبورج برلين شتوتحارت كولونيا ولايبزيج وفرايبورج.



يذكر أن بدر البالغ من العمر 41 عام هو أصغر عضو مجلس رئاسي (سيناتور) على مستوى جامعات ألمانيا وهو الأجنبي الوحيد الموجود فى المجلس الرئاسى فى جامعة الماكروميديا.



وحصل بدر على الجائزة الرئاسية لأفضل أستاذ جامعى على مستوى ألمانيا في عام 2017.