مصرع طفل سقط من شرفة الدور الرابع فى المحلة

لقى طفل مصرعه إثر سقوطه من الطابق الرابع من شرفة منزله بالمنشية الجديدة التابعة لدائرة ثان المحلة الكبرى.



تلقت شرطة النجدة بلاغًا من الأهالي بمصرع الطفل "ياسين أحمد محمد عبد القادر"، 4 سنوات، متأثرًا بجراحه عقب سقوطه من الطابق الرابع من شرفة منزله إثر اختلال توازنه أثناء لعبه.



على الفور تم نقل الجثة إلى مستشفى المحلة العام لاستخراج تصريح بدفنها، وتحرر محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وإن كانت توجد شبهة جنائية من عدمه.