طالبات ضد العنف والتطرف والإرهاب بثقافة سوهاج

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة سوهاج، حيث عقد نادي أدب قصر ثقافة سوهاج ندوة أدبية عن تأثير الإنترنت على الإنتاج الأدبي، شارك بالندوة القاص محمد عبد المطلب، والشاعر عصام مهران، والدكتور محمود فراج.



وقد تناولوا في حديثهم تعريف الإنترنت وأثاره السلبية والإيجابية على الفرد والمجتمع، بالإضافة إلى الاستماع إلى بعض المواهب الشابة، بحضور كوكبة من الأدباء والشعراء، ويواصل نادي تكنولوجيا المعلومات بالقصر تنظيم دورة تمهيدي icdl تدريب محمد أحمد زكي، وقام بشرح مديول it بقاعة النادي بالقصر، بجانب استمرار القصر في عرض أفلام أسبوع السينما الأفريقية بمدرسة التمريض.



استضاف قصر ثقافة طهطا مدرسة الثانوية بنات، وعقد لهم ندوة بعنوان "طالبات ضد العنف والتطرف والإرهاب" بعنوان "بيت العيلة "شارك فيها كل من فضيلة الشيخ محمد زكي رئيس قسم الفتوى ورئيس لجنة المصالحات بالأزهر الشريف، والشيخ عوني والشيخ محمد كنعر مدير أوقاف طهطا، والقس يوئيل مسئول العلاقات العامة بالكنيسة، تحدث الشيخ محمد عن الجانب الأخلاقي، وبما يتحلى به المسلم.



ثم تحدث الشيخ محمد زكي عن الوحدة الوطنية، وأننا من نسيج واحد وأبناء وطن واحد، كما تحدث القس يوئيل عن الوحدة الوطنية وأن الدين لله والوطن للجميع، ويواصل القصر عرض فيلم الممر، الذي يجسد قصة حقيقة من إحدى العمليات العسكرية لأبطال القوات المسلحة خلال حرب الاستنزاف، وذلك على مسرح القصر، بالإضافة إلى فعاليات ورشة تطريز وإكسسوارات بالقصر تدريب نسمة محمد، وتستمر الورشة لمدة عشرة أيام بالقصر، وأقام قصر الطفل يوم ترفيهي للأطفال بالمتحف المصري بسوهاج بعرض فانوس سحري، وعرض سينما الأطفال لفيلم أمير ورحلة الأساطير وفقرة للساحر.



استقبل بيت ثقافة طما مدرسة اللغات التجريبية بعمل لوحات فنية للأطفال لتنمية مهاراتهم الفنية ببيت الثقافة تدريب إخلاص محروس، وعقد مركز ثقافة الطفل بطهطا ندوة بعنوان "الشباب وضرورة الوعي بالتاريخ الوطني" ألقاها الشاعر محمد عرابي بمدرسة التجارة بنات بطهطا، وتحدث عن التاريخ هو الشيء الوحيد الذي يجمع ما بين الماضي والحاضر والمستقبل لأبناء مصر، من أحمس مرورا بصلاح الدين وقطز، وأحمد عرابي، ومحمد فريد، وسعد زغلول، ومقاومة الاحتلال وأحمد زويل، ومجدي يعقوب والحضارة الفرعونية والإسلامية وانتصار أكتوبر ورفاعة الطهطاوي، والدكتور كامل مرسي، واعتزاز الشباب بهذا التاريخ والفخر وأخذ العبر والقدوة.