صحيفة تركية: أردوغان سيزور قاعدة" طارق بن زياد" فى الدوحة

قال أندرياس كريج، الباحث المتخصّص في شىون الشرق الأوسط فى كينغز كولدج البريطانية لوكالة فرانس برس، إن "القطريين في موقف صعب برأيهم عن العدوان التركي في سوريا، فهم أقرّوا بحق تركيا فى الدفاع عن نفسها، بينما اختلفوا معها في الطرق والوسائل التى اتّبعتها لتحقيق ذلك".



وتابع كريج، أنّ أردوغان يزور الدوحة اليوم، وذلك لدحض التقارير الإعلامية التي تفيد بأن العلاقة بينهما في مرحلة سيئة.



بينما قالت صحيفة أحوال التركية، إن أردوغان من المقرر أن يزور قاعدة طارق بن زياد التركية، التي تضم نحو خمسة آلاف جندي، وكانت تقارير إعلامية قد تحدّثت عن احتمالية توقيع اتفاقية بموجبها تشتري قطر 100 دبابة مُصنّعة في تركيا.