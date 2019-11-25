موسكو: انضمام "قسد" للجيش السورى سيكون "مفيدًا"

أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف عن ثقة بلاده بأن انضمام " قوات سوريا الديمقراطية" العاجل للجيش السوري، سيكون "مفيدا للجميع".



وقال بوجدانوف- إنه "كلما كان انضمام (قسد) للجيش أسرع، كان ذلك أفضل للجميع".



وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين- في وقت سابق- عن استعداد موسكو للمساعدة في إنجاح المفاوضات بين الأكراد ودمشق حول انضمام (قسد) إلى القوات الحكومية.



من جهتها، أبدت القيادات الكردية استعداد قوات (قسد) للانضمام إلى الجيش؛ شريطة الحفاظ على خصوصيتها واستقلاليتها العسكرية كمؤسسة، لا على شكل أفراد وأشخاص وقيادات.



ودعت وزارة الدفاع السورية مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية إلى الانخراط في الجيش السوري لمواجهة العدوان التركي، وذلك في أعقاب عملية "نبع السلام" التي شنتها أنقرة مع حلفائها ضد الوحدات الكردية في شمال شرقي سوريا الشهر الماضي.