منتخبات دول المقاطعة تصل قطر للمشاركة فى كأس الخليج

غادرت منتخبات الدول الخليج الثلاث "السعودية، الإمارات، والبحرين" إلى العاصمة القطرية للمشاركة في بطولة كأس الخليج 24، المقرر إقامته بالدوحة في ظل استمرار المقاطعة العربية الناشبة منذ الخامس من يونيو 2017.



وأعلنت المملكة العربية السعوية، وصول بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى العاصمة القطرية الدوحة، للمشاركة في بطولة كأس الخليج، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعوية "واس".



فيما وصلت بعثة المنتخب الإماراتى الأول لكرة القدم إلى الدوحة، استعدادًا للمشاركة في منافسات بطولة كأس الخليج العربي الرابعة والعشرين، والتي تنطلق منافساتها غدٍ الثلاثاء، وتستمر حتى الثامن من ديسمبر المقبل.



كما غادر وفد المنتخب البحريني الأول لكرة القدم، إلى قطر؛ للمشاركة فى منافسات كأس الخليج العربى، حسبما أفادت صحيفة "الوطن" البحرينية.



وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد السعودى لكرة القدم عن المشاركة فى بطولة كأس الخليج رقم 24، والتي ستقام في قطر، كما أعلن الاتحادان الإماراتى والبحرينى لكرة القدم عن مشاركة المنتخبين الإماراتى والبحريني في البطولة.



وكانت كل من الإمارات والسعودية والبحرين قد اعتذرت فى وقت سابق عن عدم المشاركة في هذه البطولة التي ستقام في قطر للمرة الأولى منذ عام 2004.