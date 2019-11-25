نتنياهو: لن نسمح لإيران بالوجود فى الجولان

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إيران بالتخطيط لشن هجمات ضد الاحتلال، وقال إن الحكومة ستعمل كل ما فى وسعها من أجل منع التمدد الإيرانى، وفقًا لما أورده راديو فاردا.



وتابع نتنياهو: "العدوان الإيراني على منطقتنا وضدنا مستمر، تأتى تصريحات نتنياهو على هامش لقائه الجنرال الأمريكي مارك ميلى، رئيس هيئة الأركان المشتركة، فى تل أبيب".



وفي حديثه عن مرتفعات الجولان التي ضمتها إسرائيل، قال نتنياهو: "إننا نتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع إيران من الترسيخ في الجولان، وسوف تتعامل حكومة الاحتلال مع نشاط القوات المسلحة الإيرانية فى سوريا، سواء عن طريق الجو أو البر".