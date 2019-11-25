ضبط صيدلي لاتجاره في عقاقير طبية محظور تداولها بمدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط صيدلي لحيازته كمية من العقاقير الطبية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية والمهربة جمركيًا.



كانت معلومات وتحريات إدارة مباحث رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة، أفادت بحيازة مالك صيدلية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، كميات كبيرة من العقاقير الطبية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، والمهربة جمركيًا، وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية، ومحظور تداولها بالبلاد، داخل مخزن ملحق بالصيدلية بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الصيدلية المشار إليها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وأمكن ضبط صيدلي بذات الصيدلية، 30 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وعثر بداخل المخزن على كميات كبيرة من الأدوية والعقاقير الطبية المحلية والمستوردة والمُهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد بالمخالفة لأحكام القانـون.



بمواجهته اعترف بإدارة المخزن بدون ترخيص وتخزين تلك المضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.