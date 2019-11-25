الإثنين 25 نوفمبر 2019 الموافق 28 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

السعودية تنضم إلى مجلس برنامج المعلومات للجميع

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 12:59 م
السعودية
السعودية
أ ش أ
طباعة
انضمت المملكة العربية السعودية إلى برنامج المعلومات للجميع "Information for All"Programme "، بعد 24 ساعة من إعلان وزير الثقافة السعودي رئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، فوز المملكة بمقعد في المجلس التنفيذي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).

وذكرت وكالة الأنباء السعودية اليوم الاثنين أن برنامج المعلومات للجميع (IFAP) قد بدأ في عام 2001، لتوفير منصة تجمع الأطراف المعنية والفاعلة في مجتمعات المعرفة للمشاركة في المناقشات الدولية حول السياسات والتوجيهات من أجل العمل في المجالات التي تتطلب الوصول إلى المعلومات والمعارف.

ويوجه المجلس الحكومي الدولي في البرنامج الذي يضم 26 دولة من الدول الأعضاء (يتم انتخابها من المؤتمر العام لليونسكو) عملية وضع الخطط للبرامج وتنفيذها، إضافة إلى أنه ينظر في المقترحات المطروحة بشأن تنمية برنامج المعلومات للجميع، والتوصية بخطوط العمل العريضة التي يمكن أن يتخذها البرنامج، واستعراض وتقييم المنجزات وتحديد المجالات الأساسية التي تتطلب زيادة التعاون الدولي وتعزيز مشاركة الدول الأعضاء في البرنامج ودعم جميع جهود جمع التبرعات لتنفيذ برنامج المعلومات للجميع.

وتتركز أولويات برنامج المعلومات للجميع (أيفاب) على الاستعانة بالمعلومات لتحقيق التنمية، وتعزيز الدراية المعلوماتية، وصون المعلومات، ومراعاة الأخلاقيات في مجال المعلومات، والانتفاع بالمعلومات، وتشجيع التعددية اللغوية.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز عملية التفكير على المستوى الدولي في التحديات الأخلاقية والقانونية والاجتماعية التي تواجهها مجتمعات المعرفة، وتعزيز الانتفاع بالمعلومات وتوسيع نطاقه من خلال الرقمنة والحفظ، ودعم التدريب والتعلم مدى الحياة في مجالي الاتصالات والمعلومات، وعن إنتاج المضامين المحلية ومعارف الشعوب الأصلية من خلال الدراية المعلوماتية، وتعزيز تطبيق المعايير الدولية وانتهاج الممارسات الأفضل في ميدان الاتصالات والمعلومات، والتشجيع على إقامة شبكات المعلومات والمعارف على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

«عبدالحليم حافظ حاول اغتياله».. حكاية مطرب نافس العندليب ثم اختفى

منذ حوالي 16 ساعة

خاص.. نص أخطر تقرير رقابى عن مخالفات الهيئة القومية للبريد

منذ حوالي 21 ساعة

أشرف زكي: وفاة حسن حسني وهادي الجيار مجرد شائعات

منذ حوالي 4 ساعات

شعبة الأدوات الكهربائية تعلن تراجع الأسعار 10%

الصور

image description

أبطال الفيلم الصينى "الحائط الرابع" يحضرون عرضه فى مهرجان القاهرة

image description

وزيرة الثقافة وإلهام شاهين ولبلبة يفتتحون معرض "القاهرة.. أحبك"

image description

رانيا يوسف وأبطال فيلم "زافيرا" يشاهدون عرضه الأول في مهرجان القاهرة

image description

اكتشاف أثرى لمقابر الدولة الحديثة بالبوباسطيون

image description

صور حفل تتويج منتخب مصر الأوليمبى ببطولة أمم إفريقيا للشباب

الأكثر قراءة

شعبة الأدوات الكهربائية تعلن تراجع الأسعار 10%

الطب الشرعى يؤكد اغتصاب رضيعة.. والأب: الجن السبب

"البيئة" تكشف تفاصيل حادث اختناق طالبات أسوان

عصام كاريكا: سأعتزل الفن بسبب أنغام.. فيديو

أيام زمان

موقف مخيف لعمار الشريعي بسبب القذافي.. «طلب منعه من العزف»

«عبدالحليم حافظ حاول اغتياله».. حكاية مطرب نافس العندليب ثم اختفى

تفاصيل آخر حوار في حياة عبدالحليم حافظ: «حلم بإطلاق مشروع خيري ضخم»

«تزوّجت هذا الرجل سرًا».. اعترافات نجوى فؤاد

ads

نجم الساعة

موقف مخيف لعمار الشريعي بسبب القذافي.. «طلب منعه من العزف»

الصحة

ارتفاع عدد إصابات الرئة بسبب التدخين الإليكتروني إلى 2290

الحرمان من النوم يؤثر سلبا على الاهتمام

خطر الربو.. 3 أشياء عليك تجنبها

"الصحة العالمية": 80% من المراهقين كسولين

الرئيس نيوز

برلماني: ألف جنيه غرامة "التسطيح" أعلى القطارات

حظر إصدار خرائط دون تنسيق مع هيئة المساحة

العوضي يحرر محضرا ضد متحرش: "أصاب ابنتي بحالة نفسية سيئة"

تعرف على السعر الذي حددته الحكومة لإنتاج الكهرباء من المخلفات

منوعات

60 طبيبا قلقون من تدهور صحة مؤسس "ويكيليكس"

اقتحام غرفة الكنوز فى متحف بألمانيا

زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب جنوب الصين

تحليل الحمض النووى لـ900 رجل لكشف جريم قتل بشعة منذ 23 عامًا

كشكول

"الإسكندرية" ضمن أفضل ٥ جامعات في ملف تطوير العشوائيات

طلاب اليمن يشاركون بفعاليات "الأطفال يلتقون مصر 2019"

"عين شمس" تحرز تقدماً بتصنيف التايمز للتخصصات العلمية 2020

رعاية الطلاب بالأزهر تنظم معسكراً لذوي الإعاقة ببورسعيد

إسلام سياسي

في ذكرى الاعتداء على مسجد الروضة.. خرائط العنف والإرهاب على المساجد

من هو خياط داعش الذي اعتقلته إسبانيا؟

هل تكشف الفتاوى تعرض المرأة لأشكال العنف؟

"هاكر" يحدث انقلابًا كاذبًا في العراق

مقالات الرأي
ماجد حبته
مفيد فوزي.. شىء من البارانويا
عمرو خالد
«والباقيات الصالحات».. أملك فى الدنيا والجنة «١-2»
د. منى حلمى
تموين الأنوثة الذى يفتح الأبواب المغلقة
مؤمن المحمدي
الضحك القديم
المزيد

الثقافة

إطلاق معرض يضم لوحات لأشهر شخصيات الفنان يحيى الفخراني

محمد ثروت يكشف تفاصيل "حوار الأديان وأثره على التعايش السلمي"

نشرة "الدستور".. أبرز الفعاليات الثقافية اليوم

أوبرا فيينا تعرض عملا من تأليف "سيدة ديسمبر" لأول مرة منذ 150 عاما

صفحتنا ع الفيس بوك