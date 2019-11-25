طالبات الاختناق: "طلبنا من المدير نروح ورفض"

قالت إحدى الطالبات، من اللاتى تعرضن للاختناق بمدرسة حسين مرسال الثانوية الفنية بمحافظة أسوان، صباح اليوم، إن الإصابات حدثت بسبب أدخنة ناتجة من أحد مصانع كيما، وأنهن تعرضن للاختناق نتيجة رائحة الانبعاثات والأدخنة الناتجة بمصنع كيما، "وأنهن فور شمهن لهذه الرائحة أخبروا مدير المدرسة بأنهن لا يتحملن ويريدن الذهاب إلى منازلهن إلا أنه رفض ذهابهن".



وأكدت أخرى لـ"الدستور"، أنه فور شمهن الرائحة شعرن بضيق في التنفس، وطلبنا من مدير المدرسة السماح لهن بالذهاب إلى منازلهن، حتى أصيب العديد من الطالبات بحالات إغماء أثناء الطابور، وآخريات حالات قىء دماء، وفور حدوث ذلك تم إخطار سيارات الإسعاف لنقلهن إلى المستشفى، وأنه السبب الرئيسى فيما حدث لهن".



وقالت إحدى الطالبات من اللاتي تعرضن للاختناق، إنهن أخبرن مدير المدرسة فور وصولهن إلى المدرسة بانتشار رائحة انبعاثات وأدخنة لا يستطيعن تحملها؛ إلا أنه لم يعرهن أي اهتمام، مشيرة إلى أنه نتيجة لما حدث لعدد كبير منهن تجمع أولياء الأمور وضربوه فى المدرسة.



الجدير بالذكر، أنه حدثت حالات اختناق رئوى بمدرسة حسين مرسال الثانوية الفنية للبنات بمنطقة المحمودية، وذلك بسبب انتشار الأدخنة المنبعثة من مصنع كيما القديم.