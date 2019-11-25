المعارضة: الملالي اعتقل 34 من مجاهدي خلق

قالت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، اليوم الإثنين، إن علي شمخاني، سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي للملالي، اعتقل أكثر من 34 من مجاهدي خلق وتم تحديد شبكة واسعة من القنوات التي تعمل تماشيًا مع سياسة مجاهدي خلق.



وأعلنت تقارير المعارضة الايرانية عن استمرار الاحتجاجات الإيرانية على قرار رفع أسعار الوقود في البلاد، رغم من حملات القمع الوحشية الايرانية.



وقالت المنظمة إن استمرار الانتفاضة في اليوم العاشر في إيران بعد مقتل 300 شهيد، مؤكدًا أن السلطات الايرانية تقوم بتحويل المدارس الابتدائية في البلاد إلى معتقلات.



وأفادت منظمة مجاهدي خلق المعارضة للنظام الإيراني، لغرض السيطرة على الوضع، بدأت القوات الإيرانية بشن حملات اعتقال واسعة تطال الشباب والطلاب، بحيث بلغ عدد المعتقلين أكثر من عشرة آلاف شخص حتى هذه اللحظة.



ولكون مراكز الاحتجاز والسجون مليئة بالمعتقلين، قاموا بنقل الشباب المعتقلين إلى مقرات قوات الحرس وقوى الأمن وحتى المدارس الابتدائية واستخدامها كمركز للاعتقال.