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عالم

إيران ترفض دفع 180 مليون دولار تعويضًا لمراسل" واشنطن بوست"

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 12:50 م
إيران
إيران
وكالات
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رفضت إيران اليوم، الإثنين، أمرًا قضائيًا أمريكيًا بأن تدفع طهران 180 مليون دولار كتعويض لمراسل فى "واشنطن بوست" لسجنه بتهمة التجسس، وفقًا لما ذكره موقع «أراب نيوز».

جيسون رضيان، وهو المراسل المسجون، تم حبسه لـ 544 يومًا في سجن إيراني، وذلك قبل إطلاق سراحه في يناير 2016، مقابل سبعة إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة.

وأمر قاضي محكمة المقاطعة الأمريكية بدفع تعويضات لرضيان وعائلته، كتعويض عن الألم والمعاناة، بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية.

وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوى، قرار الصحفي بالسعي للحصول على تعويضات بأنه "غريب للغاية وغير عادل".

وتابع المتحدث عباس موسوي: "السيد جيسون رضيان... كان مدانًا أمنيًا، وتابع موسوي في مؤتمر صحفي في طهران "تم العفو عنه وعلى الرغم من وجود قضية مفتوحة... أطلق سراحه".

وتراجعت العلاقات بين الخصمين اللدودين طهران وواشنطن إلى مستوى جديد في مايو من العام الماضي، عندما انسحبت الولايات المتحدة من اتفاق دولي أعطى إيران التخفيف من العقوبات مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

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