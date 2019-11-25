تفاصيل المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر

حصلت "الدستور" على نسخة من المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون 141 لسنة 2014 لتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.



وأكدت المذكرة أن مشروع القانون ورد في 6 مواد تضمنت المادة الأولى تعديل مسمى القانون من قانون بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، ليكون قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعديل عبارة التمويل متناهي الصغر لتصبح تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أينما وردت في القانون 141 لسنة 2014 أو في أي قانون آخر.



ونصت المادة الثانية على أن يتم استبدال المواد 2 و3 فقرة ثالثة و5 بند 3 و6 فقرة أولى و7 فقرة أولى و13 البندين 1و2 و20 و21 صدر المادة وبند ا و24 فقرة ثانية من القانون رقم 141 لسنة 2014 النصوص الواردة بالمشروع فجاء تعديل المادة الثانية لتغير التعريفات المشار إليها بالمادة وابرار تعريف لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والهيئة والجمعية والمؤسسة الأهلية، وجاء تعديل المادة 3 فقرة 2 لتنص على عدم سريان أحكام هذا القانون على جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري، بينما ورد تعديل المادة 5 بند 3 لتنص على حد أدنى من رأس المال المصدر والمدفوع للشركات التي ترغب في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والشركات التي ترغب في تمويل المشروعات متناهية الصغر والشركات التي ترغب في مزاولة النشاطين معا.



وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن تعديل المادة 6 فقرة أولى لتفصيل إجراءات استصدار ترخيص مزاولة الشركات نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة أو مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر او مزاولة النشاطين معا وتضمن تعديل المادة السابعة فقرة أولى تنص على اختصاص مجلس إدارة الهيئة بعد التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بوضع القواعد والضوابط لمزاولة نشاط التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر او قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر او قواعد وضوابط النشاطين معا بدلا من النص القائم الذي يقصر ذلك على تمويل المشروعات متناهية الصغر.



وورد في تعديل المادة 13 البندين 1و2 لتنص على اختصاص وحدة مراقبة نشاط التمويل من الجمعيات والمؤسسات الأهلية بوضع شروط حصول الجمعيات على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة وشروط حصولها على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتناهية الصغر.



كما تضمن تعديل المادة 20 للعقاب على مباشرة نشاط من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون بغير ترخيص والعقاب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنية او باحدي هاتين العقوبتين واشارت المذكرة الى تعديل المادة 21 بصدر المادة والبند التقليل الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المقررة لتكون 5 آلاف جنيه بدلا من 50 ألف جنيه وشمول التأثيم المقرر لها حكم المادة 13 مكرر المستحدثة كما تضمن تعديل المادة 24 فقرة 2 بسريان الأحكام المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية على إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتصالح فيها.



في حين أشارت المذكرة الإيضاحية على تضمين المادة 3 إضافة إلى القانون 141 لسنة 2014 مواد وفقرات جديدة بأرقام 13 مكرر 1 و13 مكرر 2 و20 مكرر و20 مكرر 1 فجاءت إضافة المادة 13 مكرر لتنص على ضوابط تقديم الجمعية أو المؤسسة الأهلية القائمة على نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة او تمويل المشروعات المتناهية الصغر تمويلا لاعضاء مجلس الادارة او مجلس الامناء او القائمين على ادارتها والعاملين بها او ارقابهم حتي الدرجة الثانية.



كما تم اضافة المادة 13 مكرر 1 لتنص على التدابير التي يجوز لمجلس الإدارة الهيئة او رئيس الهيئة بحسب الاحوال توقيعهما حال مخالفة الجمعية او المؤسسة الاهلية احكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له وكذلك اضافة المادة 13 مكرر 2 لاجازة الترخيص للشركات والجمعيات والمؤسسات الاهلية التي تباشر احد الانشطة وفق أحكام القانون 141 لسنة 2014 بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى سواء التمويل العقاري والتأجير التمويلي او العمل في نشاط سوق رأس المال.



وأضيفت المادة 20 مكرر لتائيم أفعال مزاولة نشاط التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو تعمد الادلاء ببيانات او معلومات غير صحيحة او تعمد ذكر بيانات غير صحيحة في نشرات الإفصاح والقوائم المالية وتقرير عقاب عنها هو الغرامة لا تقل عن 200 ألف جنية ولا تزيد على مليون جنيه.



كما جاء إضافة مادة 20 مكرر 1 لتنص على اختصاص رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بوقف اي نشاط خاضع لاحكام هذا القانون اذا تمت مزاولتة بدون ترخيص كما اشارت المذكرة الايضاحية الي ان المادة الرابعة تضمنت النص علي الغاء المادة 23 والبتد 2 من المادة 13 من القانون 141 لسنة 2014 بالنظر الي تضمين المشروع اعادة تنظيم ما ورد بمواع الإلغاء ونصت المادة 5 على تعديل مسمي الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر المنشا بموجب المادة 18 من القانون 141 لسنة 2014 ليصبح الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتعديل النظام الأساسي له لضم الجهات العاملة في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.



وتضمنت المذكرة الإيضاحية نص المادة السادسة على حكم مقتضاه استمرار الترخيص الممنوح للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر.