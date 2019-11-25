محاكمة 5 مسئولين بمحافظة بورسعيد بسبب استخدام السيارات الحكومية

قررت النيابة الإدارية إحالة اثنين من رؤساء الأحياء بمحافظة بورسعيد و3 مسئولين آخرين من مساعديهم، للمحاكمة العاجلة، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة وإساءة استخدام السيارات الحكومية.



أكد تقرير الاتهام الذي وافق عليه المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، في القضية رقم 225 لسنة 61 قضائية عليا، أن المحالين الخمسة لم يحافظوا على ممتلكات جهة عملهم وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا أعمالهم بدقة، وخالفوا القواعد والأحكام المالية المعمول بها والتعليمات المنظمة لاستخدام السيارات الحكومية.



وكشفت التحقيقات عن أن "منصور.ف.ا"، رئيس حي المناخ، و"هشام.ر.م"، رئيس حي الشرق بمحافظة بورسعيد، استخدما السيارتين الحكوميتين رقمي 6741 ط ع ط، و6735 ط ع ط، في الانتقال إلى محال إقامتهما والعودة بالمخالفة للقواعد المنظمة لاستخدام السيارات الحكومية.



وتقاعس كل من "سليمان. ع. م"، مدير النقل الميكانيكي بحي المناخ، و"هاشم. خ. ع"، مدير جراج حي الشرق، و"السيد. ح. م"، مدير النقل الميكانيكي بحي الشرق عن اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيال استخدام المحالين الأول والثاني السيارات الحكومية في غير الغرض المصلحي على النحو السالف البيان.