الحية: رد حماس الرسمي حول الانتخابات جاهز

أعلن عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، أن رد الحركة الرسمي والمكتوب بشأن إجراء الانتخابات جاهز وفي انتظار وصول أحد مبعوثي الرئيس محمود عباس لاستلامه.



وأكد الحية جاهزية الحركة لخوض الانتخابات الفلسطينية في جو من التوافق الوطني والحريات، دون معوقات أو قيود.



وأوضح الحية أن التصعيد الإسرائيلي أعاق تسليم الرد الرسمي إلى الرئيس محمود عباس، كي يصدر بعده المرسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات، لافتا إلى أنه كان من المقرر تسليم الرد يوم الثلاثاء الموافق 12 نوفمبر الجاري.



وشدد الحية على ضرورة أن تكون الانتخابات الفلسطينية شاملة لقطاع غزة، والضفة الغربية ومدينة القدس.



وأوضح الحية أن حركة حماس تسعى عقب إجراء الانتخابات، إلى العمل فلسطينيا على ثلاثة مسارات متوازية، الأول تشكيل حكومة وحدة وطنية تدير الشعب في قطاع غزة والضفة والقدس، الثاني يتمثل في انتخاب مجلس وطني وتشريعي، يكون صاحب اليد العليا في رسم السياسات للكل الفلسطيني.



أما المسار الثالث فهو أن تمارس فصائل المقاومة دورها في مقاومة الاحتلال، ومن ثم التوافق على رؤية في ممارسة العمل السياسي والدبلوماسي، وصولا إلى بناء الدولة، وفقا لوكالة سوا.