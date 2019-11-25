بابا الفاتيكان يترأس قداسا في طوكيو أثناء زيارته لليابان (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو يرصد ترأس البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، قداسا في طوكيو أثناء زيارته لليابان، وهي صلاة من أجل ضحايا زلزال مارس 2011، الذي تبعه تسونامي شمال شرق اليابان.



وحضر القداس الآلاف من أبناء اليابان، حيث أكد البابا فرنسيس، أن إعادة بناء النسيج الاجتماعي أمر لا يقل أهمية عن الحلول الطبية والتكنولوجية، لافتًا إلى أن الشعب الياباني أظهر تضامنا وصبرا ومثابرة ومرونة خلال السنوات الثماني التي تلت هذه الكارثة.



يذكر أن زيارة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إلى اليابان، بدأت منذ يوم السبت الماضي، وتستمر لمدة أربعة أيام، وهو أول بابا للفاتيكان يذهب إلى اليابان، التى يبلغ عدد الكاثوليك فيها 440 ألف شخص من أصل عدد السكان البالغ 126 مليون نسمة، منذ زيارة يوحنا بولس الثانى فى 1981.

