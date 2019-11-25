الكونجرس الأمريكى يدعو لفرض عقوبات على قطر لدعمها الإرهاب

قال موقع "ستوك ديلي ديش" الأمريكي، اليوم الإثنين، إن عددًا من نواب الكونجرس الأمريكي يرون قطر كراعٍ رئيسي للإرهاب في الشرق الأوسط، منادين بفرض المزيد من العقوبات على الإمارة الصغيرة لدعمها الإرهاب، وهم النواب بيرجمان، آر ميس، روجر مارشال، آر كان، وارين ديفيدسون، آر أوهايو.



وقال أحد رجال الكونجرس الأمريكي، في مؤتمر رعاة منتدى الشرق الأوسط، تحت عنوان "قطر: حليف استراتيجي للمتطرفين في الولايات المتحدة لا يمكن التسامح معه، ولن يتم التسامح معه"، إن دعم قطر العنف والإرهاب وسفك الدماء يشكك في الشراكة الأمريكية.



وتابع رجال الكونجرس أن الولايات المتحدة حاليًا لها قاعدة جوية في أراضي الإمارة، مضيفين أن الرئيس ترامب، ووزير الخارجية، مايك بومبو، يمكنهما إعادة النظر في هذا الترتيب، لأن قطر تتعامل وتدعم الجماعات الإرهابية الإقليمية، بما في ذلك طالبان.



وقال نائب الكونجرس وممثل ميشيجان، الذي شغل منصب جنرال مشاة البحرية، من قبل انتخابه في الكونجرس، جاك بيرجمان، إنه: "من الواضح أن قطر بلد يمثل مشكلة، لكن حتى هذه اللحظة لم تتخذ الولايات المتحدة إجراءً كافيًا".



وانتقد بيرجمان قطر بسبب مجموعة من الأنشطة الشائنة، مشيرا إلى أن قطر تلعب لعبة مزدوجة مع إيران والمسلحين الإرهابيين، كما أن قطر تعمل على إطلاق حملة لاختراق وسرقة رسائل البريد الإلكتروني وغيرها من الاتصالات التي تخص المواطنين الأمريكيين.



كما حث بيرجمان، الكونجرس على تمرير قانون لتعديل قانون الحصانات السيادية الأجنبية الذي يسمح للمواطنين الأمريكيين برفع دعاوى مدنية ضد رعاة الدولة للإرهاب، بغض النظر عن مكان ارتكاب عمل الإرهاب، لأنه في الوقت الحالي لا يجوز للمواطنين الأمريكيين سوى رفع دعاوى مدنية في المحاكم المحلية، بسبب الهجمات الإرهابية التي ترتكب على الأراضي الأمريكية.