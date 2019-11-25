أردوغان يصل قطر للقاء تميم

وصل، منذ قليل، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى العاصمة القطرية الدوحة لترأس وفد بلاده في اجتماع الدورة الخامسة للجنة الاستراتيجية العليا القطرية التركية، وهي القمة السادسة والعشرين بين أردوغان وتميم، خلال خمس سنوات.



ويشمل الوفد التركي المرافق لأردوغان، وزير الرياضة والشباب محمد قصاب أوغلو، ووزير الخزانة والمالية براءت ألبيرق، ووزير الدفاع خلوصي أكار، ووزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، ووزير التجارة روهصار بيكجان، ورئيس مكتب الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، ورئيس جهاز الاستخبارات هاكان فيدان.



وتم تشكيل اللجنة القطرية التركية تنفيذًا لاتفاقية أمنية مشتركة بين أنقرة والدوحة، وضمن بروتوكول تعاون أمني موقع عام 2011، وتعقد اجتماعاتها بالتناوب بين البلدين.



وشهد عاما 2018 و2019 تسعة لقاءات واجتماعات بين الرئيس أردوغان والأمير تميم، آخرها في 24 سبتمير الماضي، بمدينة نيويورك الأمريكية، على هامش مشاركتهما في الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.



يأتى هذا اللقاء في ظل استمرار الأزمة القطرية التي دخلت عامها الثالث بعد أن أعلنت دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب "السعودية، الإمارات، البحرين، ومصر" في الخامس من يونيو 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بسبب تعاونها مع إيران، ودعمها الإرهاب، وهو ما تتنصل منه الدوحة حتى الآن، فيما آثرت الكويت ممارسة دور الوسيط العربي لإنهاء الخلاف.



وشهدت العلاقات الثنائية بين قطر وتركيا تعاونًا متزايدًا منذ اندلاع الأزمة القطرية، إذ أعلن تميم بن حمد عن ضخ استثمارات بقيمة 15 مليار دولار لإنقاذ الاقتصاد التركي، فيما دافعت الدوحة باستماتة عن التدخل التركي في سوريا مؤخرًا، معتبرة أن ما فعله "أردوغان" بسوريا "ليس جريمة" وإنما حق أنقرة في حماية أمنها القومي، كما جاء على لسان مسئولين قطريين.