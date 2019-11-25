فلسطين تستأنف مشاوراتها للاتفاق على إجراء انتخابات تشريعية

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، اليوم الإثنين، عن استئناف مشاوراتها للاتفاق على إجرا الانتخابات التشريعية الفلسطينية الأولى منذ عام 2006.



وقالت اللجنة، في بيان صحفي، إن رئيسها حنا ناصر، توجه، على رأس وفد من أعضائها، إلى قطاع غزة اليوم، على أن يلتقي ممثلي الفصائل يوم غد.



وأوضحت اللجنة، أن توجه وفدها إلى غزة يستهدف "استكمال المشاورات التى توقفت إثر العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، فيما يخص إجراء الانتخابات العامة المزمعة".



وكان وفد من اللجنة قد زار القطاع فى العاشر من الشهر الجاري، واجتمع مع قيادة حركة حماس وباقي الفصائل.



وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، يوم الخميس الماضي، أن الرئيس محمود عباس دعا إلى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وتسلم ردًا من 14 فصيلًا وافقوا على الانتخابات، بانتظار الرد الرسمي المكتوب من حماس.



من جهته، صرح عضو المكتب السياسي لحماس، خليل الحية، بأن رد الحركة المكتوب حول الموافقة على إجراء الانتخابات التشريعية أولًا على أن تتبعها انتخابات رئاسية بعد ما لا يزيد على ثلاثة أشهر، جاهز.



ونقل الموقع الإلكتروني الرسمي للحركة عن الحية قوله: إن رد الحركة المكتوب كان من المفترض أن يُسلم يوم 12 من الشهر الجاري "إلا أن التصعيد الإسرائيلي الأخير على غزة أعاق تسليمه إلى لجنة الانتخابات".



وكان عباس قد كلف فى السابع من الشهر الماضي لجنة الانتخابات المركزية بإجراء الاتصالات والتحضيرات اللازمة مع الفصائل ومنظمات المجتمع المدنى لإجراء انتخابات تشريعية، ومن ثم رئاسية.



وأجريت آخر انتخابات عامة فلسطينية عام 2006، وفازت فيها حماس بأغلبية برلمانية، وسبق ذلك بعام فوز عباس بانتخابات رئاسية.



ويؤمل أن يشكل إجراء الانتخابات مدخلًا لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007 على إثر سيطرة حماس على قطاع غزة بالقوة.