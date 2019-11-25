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سياسي

مصدر وفدى يكشف عن موعد إطلاق الائتلاف الليبرالى لخوض الانتخابات

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 12:35 م
أبوشقة
أبوشقة
إسلام نصير
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كشف مصدر وفدي عن موعد إطلاق الائتلاف الليبرالى المصرى الذي أعلن حزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، عن تدشينه خلال الأيام الماضية، قائلًا إنه من المتوقع أن يخرج الائتلاف إلى النور بداية عام 2020 المقبل بعد إجراء عدد من المشاورات مع الأحزاب ذات التوجه الليبرالى الوسطى.

وأضاف المصدر، لـ"الدستور"، أن فكرة إطلاق ائتلاف ليبرالي انتخابي تحظى بالاهتمام من العديد من الأحزاب السياسية، خصوصًا أن الساحة السياسية تحتاج إلى هذه التكتلات القادرة على خوض الانتخابات البرلمانية المتوقع إجراؤها مطلع عام 2021.

من ناحيته، قال المستشار ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، إن الحزب سيبدأ بشكل رسمى فى وضع اللبنة الأولى لتشكيل الائتلاف الليبرالي المصرى بعقد اجتماعات تحضيرية، ابتداء من الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل، لافتًا إلى أن ستتم دعوة الأحزاب ذات الأيديولوجية الليبرالية لهذا الاجتماع داخل داخل جدران "بيت الأمة" برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد.

وأضاف الهضيبي فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المستشار بهاء أبوشقة يعقد العديد من الاتصالات والمشاورات في الآونة الاخيرة، خاصة بعد الإعلان عن موعد بدء إجراءات الانتخابات البرلمانية في شهر نوفمبر من العام المقبل، مشيرًا إلى أن الأحزاب الأقرب للاندماج في التحالف هي "الغد والمصريين الأحرار والحرية والمؤتمر"، مشيرًا إلى أن الحياة الحياة السياسية تحتاج إلى 3 تكتلات قوية، وهو التكتل الليبرالى، ويتزعمه حزب الوفد، وتكتل اليسار يقوده حزب التجمع، وتكتل اليمين يتزعمه حزب مستقبل وطن، بحيث يكون كل تكتل له أيديولوجية معينة.

ولفت الهضيبي إلى أن هذه الائتلافات لا تعني اندماجًا للأحزاب ولا تضييقًا على الأحزاب، كما يدعى البعض، مؤكدًا أن المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، هو من يقوم بالتواصل مع الأحزاب التى تتوافق مع أيديولوجية حزب الوفد، لتشكيل التحالف الليبرالى خلال الفترة المقبلة.

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