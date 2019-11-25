"ادعم نقابتك" تطالب البحقيرى بالاعتذار عن فيديو البلطجه وعدم إقحام نقابة المحامين فى نزاعات شخصية

طالب عبد المجيد جابر المحامي، والمتحدث الرسمي باسم حملة "ادعم نقابتك"، المحامي البحقيري بالاعتذار علنا عن الفيديو المنتشر علي وسائل التواصل الاجتماعي، بدلا من التمادي في التشهير بالإعلاميين لمجرد انتقادهم وتناولهم الفيديو، الذي يمس محامي من المفترض أن يكون قدوة للمحامين أمام المجتمع، وعدم إقحام اسم نقابة المحامين في أموره المهنية أو الشخصية لكون ذلك يؤثر علي سمعة وكيان نقابة المحامين.



وأضاف جابر، فى بيان له: "البحقيري رغم تعاطفنا معه وانضمامنا له في قضاياه إلا أنه أثر أن يحول قضيه عادية تخص موكلة له إلى قضية رأي عام، وتهديد خصومه بإستخدام البلطجيه وهذا مسلك يتنافي مع قدسية مهنة المحاماة وقيمها ووقار وهيبة روب المحاماة".



وأشار جابر إلى أن هناك من يستغل هذه المهنة المقدسة لتحقيق أهداف دنيئة، مشددا على ضرورة بتر هؤلاء من نقابة المحامين ومحاسبتهم ورصدهم وكشفهم للجميع.