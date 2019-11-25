إطلاق معرض يضم لوحات لأشهر شخصيات الفنان يحيى الفخراني

قال الفنان محمد توفيق، مؤسس جروب ارسم، إن الجروب تم تأسيسه في عام 2013 وهو متاح لكل الأعمار، ففي البداية كانوا يرسمون شخصيات كارتونية بسيطة، حتى وصل عدد المشاركين فيه حوالي 120 ألف عضو.



وأكد توفيق، في تصريحات صحفية، أنهم قرروا رسم شخصية الفنان يحيى الفخراني في أعماله الفنية، حيث أبدع المشاركين في تقديم معالجات له في كل أعماله وأيضًا تصورات لشخصيات جديدة لم يقدمها حتى الآن مثل محمد علي.



وأوضح توفيق، أن المعرض لاقى إعجاب كبير فقد حضره الدكتور يحيى الفخراني وأعجب كثيرًا باللوحات المعروضة وكان حضوره دعمًا كبيرًا للقائمين على المعرض والرسومات.